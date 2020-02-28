Киев, , 12:56 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича. Об этом Порошенко заявил 28 февраля, когда прибыл на допрос в Госбюро расследований (ГБР).

Порошенко отметил, что считает следственные действия фарсом. Он призвал Зеленского заняться функциями главы государства и оставить в покое систему правосудия.

«Не становитесь Януковичем, у него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное», — сказал бывший украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу о вмешательстве в судебную деятельность.

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