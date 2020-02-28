Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Проведение новых дебатов по делу грузинских граждан Грузии, депортированных из России как незаконных мигрантов, назначил Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). Данное сообщение 28 февраля обнародовало министерство юстиции Грузии.

Новые дебаты должны пройти на ближайшем заседании КМСЕ. В минюсте заявляют, что в комитете ждут, когда Россия выплатит Грузии компенсацию по делу «о депортированных» в размере €10 млн, которую определил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«Комитет министров выразил опечаленность тем, что российская делегация пытается поставить под сомнение последовательность процедуры исполнения решения Европейского суда, которое в первую очередь предусматривает выплату компенсации Российской Федерацией», — сообщает грузинский минюст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минюст РФ сообщил, что Россия не может выплачивать компенсацию за массовую депортацию гражданам Грузии, пока грузинская сторона не предоставит механизм, который позволит выделить из списка тех, кому действительно полагаются выплаты.

Дело касается спора, длящегося с 2006 года. Тогда из России были депортированы грузинские граждане, когда в Грузии нескольких российских граждан обвинили в шпионаже. Тбилиси обратился в ЕСПЧ, где в 2014 году было вынесено решение, что российская сторона нарушила ряд пунктов конвенции по правам человека. В 2019 суд установил суммы общих выплат в €10 млн вместо требуемых Грузией €70 млн.

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