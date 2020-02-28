Брюссель, , 12:47 — REGNUM Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась вокруг сирийкой провинции Идлиб, может перерасти в масштабное открытое международное военное противостояние. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозел Боррель.

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«Всё это также несёт невыносимые гуманитарные страдания и подвергает опасности гражданское население», — написал Боррель в Twitter.

Он подчеркнул, что эскалацию конфликта необходимо немедленно остановить.

«ЕС призывает все стороны к скорейшей деэскалации и сожалеет обо всех жертвах», — добавил Боррель, отметив, что Евросоюз находится в контакте со всеми участниками конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб произошло после того, как накануне, 27 февраля, террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. В результате открытого военными Сирии ответного огня, по данным Анкары, погибли 33 турецких военнослужащих, еще 36 были ранены.

После проведения экстренного совещания под руководством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и ряда международных консультаций в Анкаре заявили о готовности объявить военное положение.

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