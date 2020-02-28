Москва, , 12:46 — REGNUM Обстановка, которая сложилась на сегодняшний день в сирийском Идлибе, абсолютно серьёзная, уверен депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 28 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Это абсолютно серьёзная обстановка. С чем она связана? По договорённостям [достигнутым] в Сочи была простая вещь — Турция взяла на себя обязательства: в зоне Идлиба отделить террористов от умеренной оппозиции, — сказал Журавлёв. — Она взяла на себя эти обязательства. До конца 2018 года. На сегодняшний день этого не произошло. В этих же обязательствах было сказано, что если этого не происходит, то сирийская армия начинает освобождать Идлиб».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что вооружённые силы Турции «нейтрализовали» в сирийской провинции Идлиб 1709 солдат армии режима Башара Асада.