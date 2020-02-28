Москва, , 12:44 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправку в Конституцию о возможном расположении органов госвласти страны в других регионах, а не только в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

«Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом», — говорится в тексте поправки.

Сейчас столичные функции имеют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, они являются городами федерального значения. Переезд институтов власти вызывает дискуссию, так, широкий резонанс получил переезд Конституционного суда в Санкт-Петербург.

Госдума может обсудить поправки в Конституцию во втором чтении 10 марта, в третьем — 11 марта. Также 11 марта изменения в Основной закон страны обсудит Совет Федерации.

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