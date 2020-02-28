Скопье, , 13:21 — REGNUM 27 февраля глава албанской партии в Северной Македонии «Движение Беса» Биляль Касами и глава партии власти Северной Македонии СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), бывший премьер-министр страны Зоран Заев подписали соглашение о заключении предвыборной коалиции перед выборами 12 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, соглашение было подписано на территории Музея современного искусства Скопье.

Стороны подтвердили стремление добиваться предоставления равных возможностей для развития всем гражданам страны.

«Соглашение о коалиции подписывается в духе доверия и европейских ценностей, которых придерживаются все европейские государства. Преодолев все разногласия, СДСМ движение «Беса» сегодня заключили соглашение о предвыборной коалиции. Мы будем стремиться к укреплению межэтнических связей, равномерному развитию всей территории страны, предоставлению равных возможностей (всем гражданам, прим. переводчика) и вовлеченности всего правительственного кабинета в улучшение уровня жизни граждан».

Это уже вторая коалиция, заключенная в преддверии парламентских выборов 12 апреля в Северной Македонии.

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