Париж, , 12:41 — REGNUM Посольство Индонезии в Париже продолжает развивать турпоток из Франции, который в 2019 году снизился по сравнению с предыдущим годом, сообщает Antara.

«Спад числа французских туристов, действительно, невелик, но нужно развивать сотрудничество, чтобы увеличить влияние Индонезии за рубежом», — заявил посол Индонезии во Франции Аррманата Насир в присутствии 160 туроператоров.

Известно, что в 2019 году количество иностранных туристов, посетивших Индонезию, достигло 16,11 млн человек, а количество туристов из Франции составило 283,8 тыс. человек, что на 1,43% меньше, чем в 2018 году.

Аррманата Насир заявил, что правительство Индонезии приняло ряд превентивных мер, в частности, приостановив авиасообщение с Китаем. Что касается медицинских обследований, то правительство Индонезии способно проводить тесты на коронавирус COVID-19.

Напомним, в 2020 году Индонезия и Франция празднуют 70-летие установления двусторонних отношений.