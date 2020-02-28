Скопье, , 12:39 — REGNUM 27 февраля нижняя палата испанских Генеральных Кортесов Конгресс депутатов ратифицировала протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным журналистов, в поддержку ратификации соглашения выступили 279 депутатов, против — только один.

После ратификации протокола о вступлении Северной Македонии верхней палатой Генеральных Кортесов страна станет полноправным членом Северо-атлантического альянса.

Почти год ратификация протокола испанским парламентом откладывалась из-за политического кризиса в стране.

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