Кишинёв, , 12:29 — REGNUM Под лозунги о «европейской интеграции» в Молдавии украли миллиард евро и заложили почву для разрушения страны. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Ион Кику, передает ИА REGNUM.

Кику при этом добавил, что тоже считает, что путь Молдавии — это «европейская интеграция». Но политики, по его словам, «должны проявлять умеренность» с лозунгами, касающимися интеграции в ЕС.

Молдавия, по словам премьера, сохраняя «европейские устремления», не откажется от экономических интересов на восточных рынках. Молдавские политики, добавил Кику, должны забыть о пиаре на «европейской интеграции» и начать работать.

«Неспособность управлять делами слишком долго покрывалась лозунгами об интеграции в ЕС. Давайте посмотрим, что произошло за эти десять лет, особенно в 2010—2011 годах, когда европейская интеграция была во всем. Тогда были заложены основы кражи миллиарда, а лозунг ЕС был повсюду. Лучше меньше пиара, меньше братских встреч, давайте работать, и вы увидите, что мы быстрее доберемся до ЕС», — подвел итог молдавский премьер.