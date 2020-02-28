Идлиб, Сирия, , 12:20 — REGNUM Пришло время Турции вновь проявить себя в качестве непримиримого противника русской цивилизации, следовательно, настаёт время и для подготовки ответных мер со стороны России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 28 февраля, комментируя обострение ситуации в Идлибе.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что турецкие военнослужащие, попавшие под обстрел сирийской армии в Идлибе 27 февраля, находились в боевых порядках террористических формирований. В результате столкновения погибло не менее 33 турецких солдат. Власти Турции инициировали проведения экстренного заседания совета НАТО.

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«Да, плохо дело с Турцией. Иначе, однако, и быть не могло: слишком разные у нас и исторические, и практические политические интересы в Ближневосточном регионе.

Видимо, пришло время Турции вновь и на этот раз окончательно проявить себя в качестве непримиримого противника нашей страны, русской цивилизации. Соответственно, настаёт время и для подготовки и введения наших ответных мер, в частности для нового закрытия российского рынка для турецких товаров.

Кто-то скажет, что турки, в свою очередь, закроют проливы для наших военных кораблей и транспортов, снабжающих российскую группировку в Сирии. Думаю, однако, что они в любом случае их закроют, особенно если пойдут по пути восстановления отношений с НАТО.

Остаётся работать в пользу того, чтобы агрессивная линия Эрдогана по отношению и к нашей стране, и к Сирии вызвала сильные внутренние неурядицы в Турции. Иначе удержать наше военное присутствие в Сирии нам будет очень сложно», — отметил Михаил Демурин.

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