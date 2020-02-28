Киев, , 12:20 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Соответствующее видео опубликовано 28 февраля на Facebook-странице политика.

У здания ГБР Порошенко встретила группа поддержки. Экс-президент заявил собравшимся, что против него сфабрикованы десятки уголовных дел.

«Все эти титанические усилия завершились большим «пшиком». Ничего не нашли и, уверен, не найдут. Иначе и быть не может», — считает Порошенко.

Он также добавил, что действующая власть Украины недееспособна. Делами против Порошенко общество якобы пытаются отвлечь от насущных проблем.

«Мои источники в прокурорском офисе передают сигнал, что генеральный прокурор дал поручение заблокировать любые негативные действия в отношении Порошенко», — написал в своём telegram-канале юрист Андрей Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.

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