Киев, 28 февраля 2020, 12:20 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Соответствующее видео опубликовано 28 февраля на Facebook-странице политика.
У здания ГБР Порошенко встретила группа поддержки. Экс-президент заявил собравшимся, что против него сфабрикованы десятки уголовных дел.
Он также добавил, что действующая власть Украины недееспособна. Делами против Порошенко общество якобы пытаются отвлечь от насущных проблем.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что самостоятельно придёт на допрос в ГБР, поскольку суд удовлетворил ходатайство следователей о его принудительном приводе.
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