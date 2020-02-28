Анкара, , 12:22 — REGNUM Позиции турецких военных в сирийском Идлибе были атакованы несмотря на координацию действий с российской стороной. Об этом заявил 28 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Anadolu.

Он подчеркнул, что Россию заранее оповестили о местах дислокации военных в зоне деэскалации. В момент, когда по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены удары с воздуха, вооруженных группировок оппозиции в этом районе не было.

«Удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждение Анкары», — заявил Акар.

Министр добавил, что под огонь попали даже военные машины скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля более 30 турецких военных погибли в зоне Идлиб в результате воздушного удара сирийских правительственных сил. В Минобороны России заявили, что турецкие военные наступали в боевых порядках террористических формирований.

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