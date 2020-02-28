Тбилиси, , 12:14 — REGNUM Представители оппозиционных нынешним властям Грузии партий считают, что правительство страны, а точнее министерство юстиции и его руководитель допустили тяжелейшую ошибку в деле о депортации граждан Грузии из России в 2006 году и этой ошибкой дали России повод для выдвижения своих условий.

Как известно, Страсбургский суд вынес решение по иску Грузии против России, которым обязал российские власти выплатить 10 млн евро пострадавшим в результате депортации 1795 гражданам Грузии. Министерство юстиции России в ответ потребовало от правительства Грузии точного списка тех лиц, которые пострадали в результате депортации, уточнения нарушений, от которых они пострадали, и размера выплат. Только при выполнении этих требований правительство России выразило готовность выплатить компенсаций.

В Тбилиси сочли это заявление ультиматумом и расценили как нежелание России выполнять решение Страсбургского суда.

По мнению представителя партии «Европейская Грузия» (одного из ответвлений «Единого национального движения», учрежденного после неудачных для партии экс-президента Саакашвили парламентских выборов 2016 года) Серги Капанадзе, правительство Грузии в свое время допустило тяжелейшую ошибку, не уточнив списки людей, которым Россия должна выплатить компенсации. И Россия, по его мнению, пользуется этой ошибкой.

«Несмотря на то, что наше правительство в данном случае допустило тяжелую ошибку, Россию это никак не оправдывает, и она должна выполнить и это решение, и свои конкретные международные обязательства», — подчеркнул Капанадзе. Он призвал правительство Грузии использовать все связи и рычаги на Западе для принуждения России к выполнению решения Страсбургского суда.

Напомним, что депортация граждан Грузии из России была произведена в 2006 году, после того как грузинские власти обвинили четырех российских военнослужащих в шпионаже. С этого периода началось заметное ухудшение двусторонних грузино-российских отношений, которое увенчалось событиями августа 2008 года и разрывом дипломатических отношений.