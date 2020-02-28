Москва, , 12:13 — REGNUM В Госдуме предостерегли от следования на поводу у разжигающих конфликт между Турцией и Россией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Нельзя идти на поводу у подобных провокаций, которые направлены на подрыв доверия между нашими странами. Рассчитываем, что агрессивный тон советника турецкого президента не отражает позицию руководства Турции», — сказал Железняк.

Россия и Турция долгое время были партнерами в урегулировании сирийского конфликта, имеют тесные экономические связи, и подобные заявления следует расценивать как попытку подорвать двусторонние отношения России и Турции, говорит он.

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