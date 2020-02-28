Москва, , 12:13 — REGNUM Австрийские власти выступают против санкций Соединенных Штатов в отношении «Северного потока — 2», заявил посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер.

По его словам, «Северный поток — 2» является важным проектом для надежного и эффективного газоснабжения, а следовательно — для энергетической безопасности Европы.

«Мы исходим из того, что он, несмотря на американские санкции, будет завершен», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, американские санкции уже остановили строительство «Северного потока — 2», который должен был быть завершен к концу 2019 года. Однако швейцарско-нидерландская компания AllSeas, прокладывающая трубу по дну Балтийского моря, в страхе бежала из зоны строительства, опасаясь попасть под санкции Вашингтона.

Читайте также: МИД России: «Северный поток — 2» достроят вопреки давлению США