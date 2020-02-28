Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM Власти Петербурга предложили в два раза сократить число так называемых гайд-парков, где можно проводить публичные акции с упрощенным согласованием. Об этом заявил 27 февраля и.о. заместителя главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Воробьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство проанализировало все поданные в 2019 году заявки на публичные акции и пришло к выводу, что из восьми существующих в городе гайд-парков четыре не пользуются популярностью.

Большая часть митингов прошла на площади Ленина у Финляндского вокзала, кроме того, проводились мероприятия в парках Екатерингоф, Полюстровском и Удельном, которые находятся на удалении от метро.

Граждане оказались совсем не заинтересованы в площадках «на выселках»: в Южно-Приморском парке, в Саду 30-летия Октября, Парке им. 9 января и Пионерском парке рядом с КАД.

Смольный предлагает их из списка площадок для митингов исключить. Депутаты Заксобрания на заседании комитета по законодательству это предложение поддержали.

Напомним, 12 февраля петербургские депутаты вновь отсрочили рассмотрение во втором чтении регионального законопроекта о митингах и демонстрациях.

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