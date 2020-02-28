Москва, , 12:06 — REGNUM В Госдуме полагают, что ситуация вокруг сирийского Идлиба требует обсуждения в рамках СБ ООН, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

«Полагаю, что ситуация в сирийском Идлибе требует обсуждения в рамках СБ ООН», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его словам, высказывание члена президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советника турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месута Хакки о возможности войны между Россией и Турцией «вызывает недоумение и тревогу».

«Рассчитываем, что агрессивный тон советника турецкого президента не отражает позицию руководства Турции. Ситуацию в сирийском Идлибе необходимо решать путем полного прекращения огня и отвода войск», — отметил парламентарий.

Он также отмечает, что руководство турецких вооруженных сил несет ответственность за то, что под обстрел сирийской армии попали турецкие военные, которые оказались среди бандформирований террористов.

«Очевидно, что турецкому генералитету придется отвечать за опасные игры с террористами, которые грозят уничтожением мирному населению», — заявил Железняк.

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