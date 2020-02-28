Москва, , 12:06 — REGNUM Процедура подсчёта голосов на уровне участковых комиссий не будет отличаться от традиционной, используемой во время выборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Процедура подсчёта голосов участковой комиссией практически аналогичны той, которую мы применяли на выборах. Вся работа участковой комиссии проводится открыто и гласно, что должно исключить какие-либо нарушения. Аккредитация СМИ, обязательно наличие наблюдателей», — заявила Памфилова.

Итоги голосования будут оформлять в протоколы с QR-кодом. Протокол содержит по традиции шесть строк, содержащие юридически значимую информацию об итогах волеизъявления граждан.