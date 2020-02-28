Тирасполь, , 12:04 — REGNUM В последние месяцы Молдавия начала настоящую гибридную войну против Приднестровья. Об этом заявил 28 февраля ИА REGNUM приднестровский политолог Сергей Сафронов.

По его словам, это началось после того, как кишиневское досье, связанное с «реинтеграцией», перешло людям президента Игоря Додона, и еще более активизировалось, когда в руках Додона и социалистов оказалась вся власть в Молдавии.

«Молдавия отказалась выполнять свои обязательства, взятые в переговорном процессе. Потом пошли блокадные меры — в отношении приднестровского транспорта, банков, бизнеса. Финансовая блокада. Провокации в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта, которые могут привести к прямым военным столкновениям. С трибуны ООН чиновники Додона выступают с клеветой на Приднестровье, достав из пыли старый, еще воронинский (имеется в виду третий президент Молдавии Владимир Воронин — прим. ИА REGNUM) арсенал — обвинения в нарушении прав человека. Это говорит Молдавия, где по тюрьмам до сих пор сидят политические заключенные, а тысячи людей незаконно прослушивают и преследуют», — отметил Сафронов.

Всё это, по словам эксперта, проводится «под убаюкивающее мурлыкание Додона про дружбу с Россией и скорую «реинтеграцию» Приднестровья». «При этом, как уже не раз отмечалось, антиприднестровская политика всегда оборачивается русофобией и антироссийскими выпадами. Кишинёв угрожает «поднять на вилы» российских миротворцев. А российских дипломатов поднимают на «дипломатические вилы», требуя отказаться от участия в любых мероприятиях в Тирасполе. Снова с международных трибун звучат требования убрать российских миротворцев из Приднестровья», — перечислил эксперт.

«То есть это гибридная война Додона не только против Приднестровья, но и против России. И чем дальше, тем больше. Худший враг — тот, кого считаешь «своим». Мы еще увидим, как Додон вонзит нож в спину России», — подвел итог Сафронов.

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