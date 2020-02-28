Киев, , 12:04 — REGNUM Отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука отложена на неопределённый срок, сообщило 28 февраля издание Strana.ua.

По данным журналистов, вопрос об отставке премьер-министра Украины обсуждался 27 февраля на совещании, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский. Также присутствовали спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава офиса президента Андрей Ермак, первый помощник президента Украины Сергей Шефир и заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В итоге отставку Гончарука было решено отложить, «поставить на паузу», сказано в материале. Будут ли ещё какие-то изменения в правительстве Украины — не уточняется.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об утверждении нового состава правительства Украины во главе с бывшим вице-премьер-министром Украины Сергеем Тигипко.

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