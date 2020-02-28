Москва, , 12:00 — REGNUM Сирийская армия воюет уже практически девять лет и стала почти непобедимой, считает член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», член Ассоциации военных политологов, подполковник запаса Александр Перенджиев. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обострение ситуации в сирийском Идлибе.

«Сирийская армия уже воюет практически девять лет, и несмотря на то, что она истекает кровью, эта армия уже непобедимая. Эта армия, которая постоянно воюет с разными субъектами. Такую армию победить невозможно. Поэтому сирийская армия победит Турцию, выдворит её войска из провинции Идлиб, как бы Турция ни упиралась, — сказал Перенджиев. — Более того, выдворение турок с территории Сирии будет началом выдворения всех оккупантов, которые находятся на территории Сирии. В данном случае я говорю о западной коалиции во главе с США. В любом случае на турках будет отрабатываться программа освобождения Сирии от оккупантов».

И Россия, как подчеркнул эксперт, будет неизменно помогать Сирии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, турецкие власти заявили, что 33 военнослужащих погибли 27 февраля из-за воздушного удара сирийских сил в Идлибе. Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил отомстить за это президенту Сирии Башару Асаду.