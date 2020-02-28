Москва, 28 февраля 2020, 12:00 — REGNUM Сирийская армия воюет уже практически девять лет и стала почти непобедимой, считает член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», член Ассоциации военных политологов, подполковник запаса Александр Перенджиев. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обострение ситуации в сирийском Идлибе.
И Россия, как подчеркнул эксперт, будет неизменно помогать Сирии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, турецкие власти заявили, что 33 военнослужащих погибли 27 февраля из-за воздушного удара сирийских сил в Идлибе. Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил отомстить за это президенту Сирии Башару Асаду.