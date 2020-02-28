Киев, , 12:02 — REGNUM Бывший народный депутат Верховной рады Михаил Гаврилюк, прославившийся во время «евромайдана», работает в Киеве таксистом. Это следует из его сообщений в соцсети Facebook.

Ранее пользователь Алла Железняк написала в соцсети, что ехала с таксистом, который очень похож на бывшего депутата Рады Гаврилюка. Женщина опубликовала и фотографию таксиста, и изображения Гаврилюка. Водитель говорил по-украински и ехал «вежливо», добавила она.

Гаврилюк отреагировал на её публикацию, подтвердив, что действительно работает таксистом.

«Рано или поздно это должно было случиться. Надеюсь, Вы были довольны поездкой», — написал он.

В январе 2014 года в Киеве «казак» Гаврилюк оказался полностью раздетым в окружении правоохранителей. Позднее он стал депутатом Рады.