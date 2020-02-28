Москва, , 11:53 — REGNUM Без сотрудничества с Россией устойчивый мир в Европе невозможен. Об этом заявил посол Австрии в Москве Йоханнес Айгнер.

Читайте также: Австрия заинтересована в строительстве «Северного потока — 2»

«Мы считаем, что устойчивый мир и безопасность в Европе возможны только с Россией, а не при противостоянии ей», — заявил в интервью РИА Новости дипломат.

При этом посол подчеркнул, что Вена заинтересована в стратегическом партнёрстве с Москвой. Айгнер добавил, что Россия является также важным партнёром Австрии и в экономической сфере.

Также дипломат указал на важную роль России в качестве поставщика энергии. Он напомнил, что Австрия является партнёром Москвы в данной сфере более полувека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми. Он пояснил, что газопровод не ущемляет Украину и помогает странам Европы диверсифицировать поставки газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Австрия готова сотрудничать с Новосибирском в рамках «Академгородка 2.0»