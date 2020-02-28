Москва, , 11:52 — REGNUM Турция использует собственные войска и наёмных террористов для того, чтобы оккупировать сирийский Идлиб и распоряжаться им как своей собственной территорией, считает военный эксперт, член экспертного совета «Офицеров России» подполковник Александр Перенджиев. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова советника турецкого президента Месута Хакки о том, что Турция готова воевать с Россией.

«Это провокационные заявления, и они направлены на то, чтобы подготовить общественное мнение к тому, что действительно могут произойти боестолкновения и отдельные вооружённые конфликты между турецкими и российскими подразделениями, — сказал Перенджиев. — Турция сейчас воюет против самой Сирии, союзника России. А Россия в любом случае будет помогать сирийской армии в том, чтобы освободить свою территорию от оккупационных войск. Сирия в любом случае хозяин».

Однако Турция, как подчеркнул Перенджиев, не хочет действовать в рамках достигнутых соглашений и использует наёмных террористов и собственные войска, пытаясь удерживать территорию в Идлибе как свою собственную. В этом, видимо, по мнению эксперта, и состоял план Турции, который в итоге сорвался.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Месут Хакки заявил, что Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова.