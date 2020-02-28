Москва, 28 февраля 2020, 11:52 — REGNUM Турция использует собственные войска и наёмных террористов для того, чтобы оккупировать сирийский Идлиб и распоряжаться им как своей собственной территорией, считает военный эксперт, член экспертного совета «Офицеров России» подполковник Александр Перенджиев. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова советника турецкого президента Месута Хакки о том, что Турция готова воевать с Россией.
Однако Турция, как подчеркнул Перенджиев, не хочет действовать в рамках достигнутых соглашений и использует наёмных террористов и собственные войска, пытаясь удерживать территорию в Идлибе как свою собственную. В этом, видимо, по мнению эксперта, и состоял план Турции, который в итоге сорвался.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Месут Хакки заявил, что Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова.