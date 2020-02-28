Минск, , 11:50 — REGNUM Александр Лукашенко опасается, что российские власти так и не поддержат его выдвижение на очередной срок, именно этим объясняются его постоянные острые заявления о союзной интеграции и суверенитете Белоруссии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 28 февраля, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя высказывания Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к реальной интеграции с Россией, но без «понуждения» к такой интеграции. Реальная интеграция должна идти при сохранении «суверенитета и независимости» Белоруссии, отметил он.

«Этими заявлениями Лукашенко даёт понять, что он опасается утраты власти. Времени до выборов осталось очень мало, а никакой поддержки, в том числе финансовой, из Кремля не поступает. Он не знает, что делать в случае, если он лишится власти, не понимает, чем будет заниматься и как будет жить, если лишится президентского поста. Отсюда и все эти громкие слова.

В действительности же никто, конечно, не претендует на суверенитет Белоруссии. Но Лукашенко, когда произносит слово «суверенитет», имеет в виду сохранение своей личной власти. Он хотел бы передать эту власть по наследству своим сыновьям, и для этого ему нужно продержаться еще пять лет», — отметил Дмитрий Болкунец.