Москва, , 11:41 — REGNUM На голосовании по поправкам в Конституцию РФ будет организовано такое же наблюдение, как и в ходе парламентских и президентских выборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«У них есть такая возможность. Независимо от того, что в данном случае это не выборы, нет кандидатов на выборах, но чтобы ни у кого не было никаких сомнений, с учётом того, что мы даём дополнительные возможности — значимость наблюдения многократно возрастает», — заявила Памфилова.

«Мы заинтересованы в том, чтобы все заинтересованные партии и общественные движения и просто активные граждане наблюдали — у них будет возможность обратиться в Общественную палату и принять активное участие в процессе наблюдаения», — подчеркнула она.

Напомним, что голосование по изменению Конституции пройдет 22 апреля.