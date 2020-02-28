Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В петербургском парламенте предложили штрафовать заявителей массовых акций, если впоследствии они отказываются от их проведения и не уведомляют об этом. С этой идеей выступил депутат от «Единой России» Сергей Купченко на заседании комитета Заксобрания по законодательству, передает 28 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Купченко озаботился этой темой, потому что его беспокоят «обвинения» оппозиционеров, в частности депутата от «Яблока» Бориса Вишневского, в том, что в Петербурге сложно провести массовую акцию, так как «в последнюю минуту» обычно оказывается, будто кто-то из единороссов уже подал заявку на то же самое место, и оно теперь занято. В реальности же зачастую никаких «альтернативных» мероприятий на месте не проводят, и площадка попросту пустует.

Купченко предлагает штрафовать тех, кто не проводит мероприятия вопреки своим заявкам, чтобы Вишневский «снял свои обвинения».

«Яблочник» ответил, что партию «Единая Россия» в этом никогда не обвинял, подобными действиями, по его данным, занимаются представители власти: «альтернативные» заявки «за минуту» до оппозиционеров либо подают неизвестные лица, либо оказывается, что администрация района уже запланировала там некий праздник.

Тем не менее Купченко предложил проработать его инициативу о штрафах за непроведение акции либо о штрафах за неуведомление властей о том, что акция отменена. Единоросс назвал ориентировочные суммы штрафов: 5 тыс. рублей для физических лиц и 100 тыс. рублей для юридических. Коллеги его поддержали.