Севастополь, 28 февраля 2020, 11:39 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Димитрий Белик («Единая Россия») предложил перевести в Севастополь федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом он заявил корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитет Госдумы по госстроительству поступили поправки в Конституцию, позволяющие размещать органы госвласти в других городах России, а не только в Москве.
Об этом: Поправки о размещении органов госвласти в регионах поступили в комитет ГД