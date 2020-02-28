Севастополь, , 11:39 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Димитрий Белик («Единая Россия») предложил перевести в Севастополь федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству. Об этом он заявил корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

«Почему именно Россотрудничество? Севастополь и Крым всегда были на острие борьбы за Русский мир, мы имеем уникальный опыт сохранения нашей исторической идентичности и любви к России. Без преувеличения можно сказать, что наши регионы не только сами стремились вернуться в Россию, но и распространяли эту идею на Украине», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитет Госдумы по госстроительству поступили поправки в Конституцию, позволяющие размещать органы госвласти в других городах России, а не только в Москве.

Об этом: Поправки о размещении органов госвласти в регионах поступили в комитет ГД