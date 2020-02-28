Рига, , 11:35 — REGNUM Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и госсекретарь США Майк Помпео подписали в Вашингтоне декларацию о совместном развитии мобильной сети следующего поколения — 5G. Об этом пишет портал Nra.lv.

В декларации говорится, что сеть 5G жизненно важна для национальной безопасности, благополучия населения, развития международной торговли и сферы услуг.

Отмечается, что Ринкевич также выразил благодарность Помпео за вклад США в усиление безопасности Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Латвии приняло решение отказаться от сотрудничества с китайской компанией Huawei для развития нового поколения связи 5G.

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