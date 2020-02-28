Москва, , 11:35 — REGNUM На голосовании по поправкам в Конституцию РФ будет доступно досрочное голосование и голосование на дому. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«В своё время, когда ЦИК только начинала работать в нынешнем составе, анализируя итоги выборов, у нас сложилась чёткая позиция: основной источник фальсификаций это было досрочное голосование. Именно поэтому мы очень отрицательно относились к этой процедуре на тот период, минимизировали его, жёстко контролировали», — заявила Памфилова.

«Но ЦИК сделала большой рывок вперёд мы нарастили применение современных технологий, сделали процедуру максимально прозрачной. Целый ряд мер кардинально вывели систему на новый уровень. Сейчас мы можем себе позволить, как во многих странах на общероссийском голосовании позволить себе расширить этот механизм, исходя из интересов наших граждан», — подчеркнула она.

По её словам, не всегда удаётся охватить всех, кто желает проголосовать — до 40% иногда «оставались за скобками», отметила Памфилова.

«Смогут проголосовать те участники, которые не включены в список, но не могут прибыть в помещение для голосования. Первый способ — голосование вне помещения, которое проводится… надомное голосование, как в быту именуют. Второй способ — голосование вне помещения в течение трёх дней. Мы здесь расширяет возможности для наших комиссий. Именно по решению субъектовых комиссий мы эту возможность даём», — пояснила она.