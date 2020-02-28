Лондон, , 11:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон могут принять участие в тожествах по поводу годовщины окончания Второй Мировой войны в Киеве. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным СМИ, участие в торжествах в Киеве и Москве является одним из компромиссных вариантов для лидеров США и Великобритании.

Журналисты отметили, что пять лет назад Украина «отказалась от советского (теперь российского) стиля чествования сталинской победы над нацизмом».

«Правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о страданиях Второй мировой войны, без риска одобрить «российскую агрессию», — заявил изданию неназванный украинский чиновник.

Он добавил, что Украина приглашает представителей других государств принять участие в торжественных мероприятиях в Киеве, включая официальных лиц США и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп, Борис Джонсон и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получили приглашение посетить празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

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