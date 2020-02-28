Москва, , 11:30 — REGNUM Франция активно участвует в создании натовского кольца военного окружения России, придерживается линии на исторический подлог в том, что касается причин, хода и итогов Второй мировой войны, а потому приглашать представителей этой страны в Москву на празднование юбилея Победы не следует, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 28 февраля, комментируя высказывания главы Генштаба Валерия Герасимова.

Как сообщалось ранее, Герасимов на встрече со своим французским коллегой Франсуа Лекуэнтром заявил, что французские военные приглашены на парад Победы в Москве в 2020 году. Россия «глубоко чтит» память французских военнослужащих, которые сражались против нацизма вместе с Красной армией, добавил глава Генштаба.

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«К сожалению, политика размывания отечественного, сокровенного характера праздника 9 мая продолжается в угоду решению конъюнктурных задач.

Что касается задач внутренних, то здесь наиболее наглядным примером служит драпировка на День Победы Мавзолея Владимира Ильича Ленина — человека, олицетворявшего в годы Великой Отечественной войны страну и строй, который защищали советские люди; вождя, изображение которого присутствовало на боевых знамёнах частей и соединений Красной армии.

Приглашением на 9 мая, в том числе для участия в параде, бывших союзников Советского Союза в войне с Третьим рейхом руководство современной России пытается, видимо, что-то продемонстрировать в духе «верности общей победе». Вспомним, однако, 1970-й, 1975-й, 1980 годы, когда ещё большинство дошедших до 9 мая 1945 года фронтовиков были живы. Никому в голову не приходило приглашать натовцев в Москву, хотя стояли они не на границе Белоруссии, как сейчас, а на западной границе Польши!

Мы помним о французских лётчиках, мы помним о бойцах французского Сопротивления. Но мы помним и о том, что Франция вместе с Англией проводила политику умиротворения Гитлера, вынашивала планы его руками положить конец существованию СССР. Мы помним о роли Франции в «Мюнхенском сговоре». И, главное, мы помним о службе французов в вермахте и частях СС. Точных данных по числу воевавших против СССР французов нет, но только в плену у нас оказалось 23 тысячи из них, то есть в сотни раз больше, чем служило в авиаполку «Нормандия — Неман».

Может быть, неоднократное приглашение французов на 9 мая дало какой-то результат в плане сохранения приверженности Парижа решениям Нюрнбергского трибунала, правде о Второй мировой войне? Нет, не дало. Почитайте, что по этому поводу говорили в последние месяцы Эммануэль Макрон и французский министр иностранных дел Ле Дриан! Они последовательно придерживаются линии на исторический подлог в том, что касается причин, хода и итогов той войны, наращивают эти усилия. Франция активно участвует в создании натовского кольца военного окружения России, в сжимании этого кольца.

И вот наши руководители вновь приглашают французов в Москву. В каком качестве? По-хорошему, они и им-то, руководителям, совершенно здесь не нужны, а уж нам, простым российским гражданам, — тем более», — отметил Михаил Демурин.