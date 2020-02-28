Москва, , 11:23 — REGNUM Общественная палата РФ станет координатором по организации работы с наблюдателями в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 февраля заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Порядок назначения наблюдателей в соответствии с проектом закона, который есть… основываясь на этом порядок назначения наблюдателей будет осуществлять Общественная палата РФ. Она является не каким-то администратором, который исключительно направляет своих членов палат разного уровня. Она является модератором, координатором организации работы с наблюдателями», — заявила Памфилова.

Права СМИ аналогичны тем, что закреплены в законе 19 о выборах президента, отметила она.

«Более современный закон с упрощёнными процедурами, в развитие их мы и готовили нормативную базу, чтобы представители СМИ могли осуществлять свои возможности и права», — указала глава ЦИК.

Ранее депутаты Госдумы внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в конституцию даты общероссийского голосования — 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени. День будет объявлен выходным.