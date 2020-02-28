Чебоксары, , 11:21 — REGNUM В Чувашии сегодня, 28 февраля, депутаты Госсовета республики проголосовали за досрочное сложение полномочий Игорем Моляковым, который возглавлял фракцию «Справедливой России», а ранее работал заместителем руководителя комитета. Депутат, который считался одним из самых буйных и входил в число главных оппозиционеров республики, перешёл работать в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Моляков написал заявление о досрочном сложении полномочий с 3 февраля, получив мандат депутата Государственной думы России. В ходе обсуждения депутат Петр Краснов поинтересовался, что произойдёт, если депутаты откажутся удовлетворить заявление парламентария, — на что глава профильного комитета Александр Федотов парировал, что «мы обязаны удовлетворить».

В результате 35 депутатов проголосовали «за», один был против.

«У меня складывается ощущение, что я покидаю этот зал ненадолго. Фактически не буду покидать, потому что работа депутата Государственной думы предполагает ежемесячное пребывание в республике», — сказал Игорь Моляков, имея в виду региональные депутатские недели.

Он также отметил, что в Госдуме, как показали «первые дни» работы, «есть какие-то партийные предпочтения, а есть люди, которые вышли из Чувашской Республики». И поблагодарил коллег, которые представляют Чувашию, так как «получил самое искреннее человеческое участие, люди старались помочь, помогали».

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года вакантный мандат депутата Госдумы Олега Николаева, которого 29 января президент Владимир Путин назначил врио главы Чувашии, передан Игорю Молякову. 15 февраля 2020 года Моляков сменил Николаева на посту главы чувашского регионального отделения «Справедливой России».

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