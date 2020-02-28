Анкара, , 11:20 — REGNUM Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения в сирийской провинции Идлиб и объявить над ней бесполётную зону. Об этом 28 февраля заявил глава по связям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун.

«Международное сообщество должно принять меры для защиты гражданского населения и установления бесполетной зоны над Идлибом», — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, гаранты астанинского процесса (Россия и Иран) «потеряют свой авторитет, если не выполнят своих обязательств по сокращению насилия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти заявили, что 33 военнослужащих погибли 27 февраля из-за воздушного удара сирийских сил в Идлибе. Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил отомстить за это президенту Сирии Башару Асаду.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить наносить удары по сирийским войскам.

Напомним, вооруженные силы Турции активно поддерживают террористов в Идлибе, что не позволяет урегулировать конфликт в Сирии.