Варшава, , 11:20 — REGNUM Бывший премьер-министр Грузии Вано Мерабишвили, вышедший из тюрьмы, рассказал, что не собирается создавать свою партию. Политик об этом сообщил 27 февраля на брифинге в Польше, сообщает Wnp.pl.

«Я не намерен создавать новую партию, хотя в течение этих лет партия, которой я был основателем — Единое национальное движение (ЕНД) — поделилась на две. У меня есть друзья в одной и в другой, я думаю, что я должен буду сделать выбор», — сказал Мерабишвили.

Он также заявил, что не намерен занимать какой-либо руководящий пост в стране.

Напомним, в Польшу Мерабишвили отправился на лечение через неделю, после освобождения из тюрьмы, где пробыл почти семь лет. Он занимал посты министра внутренних дел, а потом премьер-министра страны, когда Грузию возглавлял Михаил Саакашвили. Оба они были соратниками по партии ЕНД.

ЕНД раскололась в 2017 году, когда уже находилась в оппозиции. Часть членов партии вышли и организовали свое политическое объединение — «Европейская Грузия».