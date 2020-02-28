Банда-Ачех, Индонезия, 28 февраля 2020, 11:15 — REGNUM Посол Бельгии в Индонезии Стефан Де Локер выразил надежду на продолжение мира в индонезийской провинции Ачех, сообщает Antara.
«Я надеюсь, что Ачех останется в состоянии мира, сохранит гармонию и терпимость», — заявил Стефан Де Локер в Банда-Ачех.
Посол посетил индонезийскую провинцию Ачех, чтобы собственными глазами увидеть масштабы мирного процесса и встретиться с председателем Палаты представителей.
«Сейчас в провинции Ачех произошли многочисленные изменения, как в строительстве, так и в сфере безопасности. Бельгия, как страна, входящая в состав всемирной организации мира, также участвует в урегулировании конфликтов», — заявил посол.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо встретился с исполнительным секретарем ЭСКАТО ООН Армидой Алишахбаной в президентском дворце в Джакарте.
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