Банда-Ачех, Индонезия, , 11:15 — REGNUM Посол Бельгии в Индонезии Стефан Де Локер выразил надежду на продолжение мира в индонезийской провинции Ачех, сообщает Antara.

«Я надеюсь, что Ачех останется в состоянии мира, сохранит гармонию и терпимость», — заявил Стефан Де Локер в Банда-Ачех.

Посол посетил индонезийскую провинцию Ачех, чтобы собственными глазами увидеть масштабы мирного процесса и встретиться с председателем Палаты представителей.

«Сейчас в провинции Ачех произошли многочисленные изменения, как в строительстве, так и в сфере безопасности. Бельгия, как страна, входящая в состав всемирной организации мира, также участвует в урегулировании конфликтов», — заявил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо встретился с исполнительным секретарем ЭСКАТО ООН Армидой Алишахбаной в президентском дворце в Джакарте.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии встретился с исполнительным секретарем ЭСКАТО ООН