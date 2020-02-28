Киев, , 11:08 — REGNUM Коронавирус COVID-2019 рано или поздно дойдёт до Украины, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, сообщил 28 февраля телеканал «1+1».

"Украину это не обойдет, и одиночные случаи будут», — рассказал он.

Данилов рассказал, что Украина готова к подобному развитию ситуации. Для заражённых приготовили 12,5 тыс. больничных мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что для транспортировки людей, заражённых коронавирусом, готов медицинский вертолёт.

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