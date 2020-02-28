Анкара, , 10:56 — REGNUM В Анкаре предприняты дополнительные меры по охране российский учреждений и дипмиссий. Как сообщила 28 февраля пресс-атташе посольства РФ в Турции Ирина Касимова, их безопасность обеспечивают силы турецкого полицейского спецназа.

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«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена, — приводит ТАСС слова дипломата. — Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры».

В частности, по периметру посольства дежурит несколько полицейских машин, усиленные наряды полиции с автоматами патрулируют прилегающие улицы. Из соображений безопасности закрыта школа при диппредставительстве.

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Уточняется, что такие меры были предприняты после гибели более 30 военных Турции 28 февраля в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анкара заявила о гибели 33 своих военных и ещё 36 раненых солдатах. Как пояснили в Минобороны РФ, военные Турции попали под огонь сирийских сил в районе населенного пункта Бехун, хотя не должны были там находиться. Они оказались в боевых порядках террористических формирований, которые попытались наступать широким фронтом в Идлибе.

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