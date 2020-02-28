Джакарта, , 10:53 — REGNUM Правительства Ирана и Индонезии обсудили возможность обмена офицерами с целью расширения сотрудничества в оборонном секторе, сообщает Antara.

«Конечно, это то, что обсуждается обеими сторонами, особенно высшими властями, и я уверен, что обмен офицерами представляет интерес для двух стран. В этой связи мы встретились с несколькими офицерами военно-морского флота и национальной армии Индонезии. Первоначальное соглашение было достигнуто», — заявил командующий военным кораблем Ирана Эсан Насири в Джакарте.

Известно, что иранский военный корабль Kharg-431 с 400 офицерами преодолели расстояние в 5000 миль до порта Танджунг-Приок в Джакарте.

Находясь в Джакарте, офицеры двух стран проведут ряд мероприятий между студентами военно-морских академий Ирана и Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Иран являются двумя важными и стратегическими государствами в каждом регионе и обладают исключительным потенциалом в политической, экономической, социальной и культурной областях.

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