Токио, 28 февраля 2020, 10:42 — REGNUM Минобороны Японии опубликовало фотографию сопровождения российского истребителя-бомбардировщика Су-34 к северу от острова Хоккайдо.
Японское ведомство утверждает, что инцидент произошел 27 февраля в районе Охотского моря.
В российском оборонном ведомстве пока не прокомментировали данную информацию.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года противолодочный самолет Ту-142 ВМФ России был сопровожден японскими истребителями во время полета над водами Восточно-Китайского и Японского морей. Японские власти подняли свои истребители, когда российский самолет находился в нейтральном воздушном пространстве.
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