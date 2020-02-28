Москва, 28 февраля 2020, 10:39 — REGNUM Попытки турецкой стороны давить на Россию могут иметь очень печальные последствия для Анкары, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова советника президента Турции, который заявил, что его страна готова снова воевать с РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член турецкого президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки заявил, что Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова. Кроме того, советник отметил, что в РФ проживает 25 млн мусульман, и пообещал, что «Россия будет расчленена изнутри».