Москва, , 10:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время де-факто предает союзнические отношения с Россией, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Ситуация сложилась двусмысленная, но она была вполне прогнозируемой. Эрдоган сейчас де-факто предает союзнические отношения с Россией. И это прискорбно. Но российская сторона была готова к этому. Мы выстроили довольно четкую систему принуждения радикальной оппозиции и террористов к миру и последовательно отстаиваем эту модель», — сказал Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти заявили, что 33 военнослужащих погибли 27 февраля из-за воздушного удара сирийских сил в Идлибе. Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил отомстить за это президенту Сирии Башару Асаду.

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