Москва, 28 февраля 2020, 10:27 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в настоящее время де-факто предает союзнические отношения с Россией, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие власти заявили, что 33 военнослужащих погибли 27 февраля из-за воздушного удара сирийских сил в Идлибе. Вице-президент Турции Фуат Октай пригрозил отомстить за это президенту Сирии Башару Асаду.
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