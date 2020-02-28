Прага, , 10:30 — REGNUM 28 февраля глава внешнеполитического ведомства Албании Гент Цакай прибыл в Прагу на встречу глав МИД Вишеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

Как сообщает албанское государственное новостное агентство ATA, в ходе встречи лидеры четверки вновь выразили поддержку европейской перспективы Западных Балкан и пообещали оказать Албании поддержку на саммите Европейского союза в марте.

Выступая перед коллегами из стран Центральной Европы Цакай подчеркнул важность скорейшего начала переговоров о вступлении Албании в ЕС, а также введения ЕС безвизового режима для граждан самопровозглашенного Косово. По словам Цакая, откладывание этого решения является несправедливостью, поскольку Косово выполнило все условия, представленные Брюсселем.

Уровень безработицы в Косово — один из самых высоких в Европе, поэтому значительная часть населения, особенно молодежи, выезжает на заработки за рубеж — экономика самопровозглашенного края сильно зависит от переводов мигрантов. Евросоюз с его высокими заработными платами представляется косоварам землей обетованной.

Однако в Евросоюзе не готовы встречать десятки, а то и сотни тысяч низкоквалифицированных албанских рабочих рук с распростертыми объятиями. В июле 2018 года Еврокомиссия приняла заключение о том, что Косово удовлетворяет установленным критериям для введения безвизового режима, однако из года в год решение о предоставлении гражданам Косово разрешения на въезд на территорию Шенгенской зоны без визы откладывается.

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