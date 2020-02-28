Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Российская компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», которую спецпрокурор США Роберт Мюллер считает причастной к попыткам «вмешательства в выборы» президента США в 2016 году, должна представить в суд объяснения непредоставления дополнительных материалов, затребованных по делу американскими властями. Такое постановление вынес судья Федерального суда округа Колумбия Дэбни Фридрик.

Так, компания должна до 17:00 28 февраля по времени Восточного побережья США (01:00 субботы по мск) объяснить, почему её не следует подвергать взысканию за невыполнение предписания суда, сообщает ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный в электронной базе судебной инстанции.

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Уточнятся, что ранее прокуратура США запросила у «Конкорда», в частности, информацию о структуре компании, внутреннюю переписку её сотрудников, а также сведения о якобы имевшихся связях между ней и российским «Агентством интернет-исследований».

Планируется, что этот вопрос будет обсуждаться на судебных слушаниях, которые состоятся 2 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2018 года комиссия спецпрокурора США Роберта Мюллера обвинила в причастности к вмешательству в американские выборы 13 граждан РФ и девять компаний, в том числе и «Конкорд Кейтеринг». Эти люди и юрлица обвиняются в том, что так или иначе повлияли на политическую жизнь США в 2016 году — в разгар предвыборной гонки.