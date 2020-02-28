Москва, , 10:24 — REGNUM Въезд иностранцев в Россию с территории Южной Кореи будет ограничен с 1 марта из-за распространения в этой стране коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано 28 февраля на сайте правительства.

Решение принято в связи «с особыми обстоятельствами», говорится в документе. Для прибывших из Республики Корея иностранцев закроют пункты пропуска через госграницу во всех аэропортах, кроме «Шереметьево».

Исключение сделают для граждан ЕАЭС, экипажей авиалайнеров, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти ограничили въезд на территорию страны для граждан Ирана.

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