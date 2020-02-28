Нур-Султан, 28 февраля 2020, 10:14 — REGNUM Прокурором Акмолинской области Казахстана назначен старший советник юстиции Айдос Майлыбаев, сообщили 28 февраля в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
Ранее Майлыбаев занимал должность начальника департамента Генпрокуратуры. В разные годы также возглавлял прокуратуры двух районов в Алма-Атинской области.
Кроме того, занимал должность заместителя прокурора Джамбульской области и первого заместителя прокурора Актюбинской области. Родился в 1977 году в Алма-Ате.