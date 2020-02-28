Куала-Лумпур, , 10:13 — REGNUM Временный премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что 2 марта состоится специальная парламентская ассамблея, чтобы определить, кто будет следующим премьер-министром страны, сообщает Antara.

По словам Махатхира Мохамада, 2 марта 2020 года будет проведена парламентская сессия, чтобы определить, кто пользуется большей поддержкой.

Махатхир Мохамад заявил, что, если народный совет не сможет определить, кто должен стать премьер-министром, тогда состоятся выборы.

В связи с этим подавший в отставку Махатхир Мохамад подчеркнул, что решил снова стать председателем Объединённой малайской национальной организации (ОМНО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временный премьер-министр МалайзииМахатхир Мохамадраскрыл причину своей отставки.

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