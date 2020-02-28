Екатеринбург, 28 февраля 2020, 10:12 — REGNUM Директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражников назначен координатором федерального проекта «Культура малой Родины», курируемого «Единой Россией». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального представительства партии.
В целях проекта — «поддержка и повышение качества работы учреждений культуры». В частности, планируется обновление материально-технической базы подобных объектов.
«Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны», — сообщают в ЕР.
Как сообщало ИА REGNUM, театр кукол переедет на временную площадку в здании бывшего кинотеатра «Колизей». Основное здание театра будут капитально ремонтировать.
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