Екатеринбург, , 10:12 — REGNUM Директор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражников назначен координатором федерального проекта «Культура малой Родины», курируемого «Единой Россией». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального представительства партии.

В целях проекта — «поддержка и повышение качества работы учреждений культуры». В частности, планируется обновление материально-технической базы подобных объектов.

«Проект призван обеспечить доступ всех граждан к участию в культурной жизни страны», — сообщают в ЕР.

Как сообщало ИА REGNUM, театр кукол переедет на временную площадку в здании бывшего кинотеатра «Колизей». Основное здание театра будут капитально ремонтировать.

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