Москва, , 10:08 — REGNUM Законопроект, смягчающий миграционный режим для граждан, если в семье есть граждане РФ, внесла в Госдуму депутат Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

Миграционным органам предлагается не выносить в досудебном порядке в отношении иностранных граждан решений о выдворении, неразрешении въезда в РФ, аннулировании вида на жительство или временного проживания, если иностранный гражданин совершил малозначительное правонарушение (то есть не тяжкое нарушение, не влекущее существенное ущемление охраняемых общественных правоотношений) и у него в России есть семья, состоящая из граждан РФ.

Сегодня миграционное законодательство предписывает миграционным органам аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство, выдворять из страны, запрещать въезд за совершение иностранным гражданином в течении одного года два или более административных правонарушений, напомнила Костенко.

«Применение указанных норм ведет к нарушению семейных прав не столько иностранных граждан, а скорее российских ввиду того, что при исполнении принятых решений их члены семей обязаны временно покинуть территорию РФ», — отметила парламентарий.